Tony Effe su Netflix, spunta l’ex Vittoria Ceretti: la risposta di Giulia De Lellis

Tony Effe, celebre rapper romano, ha fatto un’apparizione inaspettata su Netflix, in occasione della seconda parte della quarta stagione della serie tv Emily In Paris. Per promuovere lo show, Netflix ha deciso di coinvolgerlo in un cameo virtuale, visto che la protagonista volerà dalla capitale francese a Roma.

Le reazioni sul web: dalla ex di Tony Effe a Giulia De Lellis

Il profilo ufficiale di Netflix ha pubblicato un video in cui il rapper appare dietro la porta di Emily Cooper. Durante la conversazione, Tony Effe, che interpreta ironicamente il “vicino di casa” di Emily, si lascia andare a una tipica espressione romana.

Il video, accompagnato dalla didascalia “Cose che non avremmo mai pensato di vedere”, ha subito scatenato reazioni sui social. Molti hanno creduto che il rapper avesse davvero partecipato alla serie, ma non è così poiché si tratta solo di un montaggio. Nonostante fosse solo una mossa promozionale, il video ha fatto il giro dei social, attirando i commenti di numerose celebrità, tra cui Ignazio Moser, Rosa Chemical e molti altri.

Tra questi, ha fatto notizia anche la reazione dell’ex fidanzata di Tony Effe, la modella Vittoria Ceretti. La coppia ha avuto una breve relazione nel 2019, per poi lasciarsi e prendere strade diverse. La modella ha lasciato alcune emoji divertite sotto il post, segno che il rapporto tra lei e Tony sembra essere rimasto amichevole.

La risposta di Vittoria Ceretti non è passata inosservata, soprattutto a Giulia De Lellis, che ha reagito lasciando delle emoji di archi e frecce sotto il post. Secondo alcuni, l’ex corteggiatrice avrebbe cercato di ricordare alla modella la sua relazione con il rapper. Con questa mossa, Giulia ha anche messo a tacere le recenti voci di crisi tra lei e Tony.