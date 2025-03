Tony Effe, sulla sua storia con la De Lellis: “Lei è molto impegnativa”

Ospite a Stasera c’è Cattelan, il talk show condotto da Alessandro Cattelan su Rai2, Tony Effe ha parlato per la prima volta della sua relazione con Giulia De Lellis, sorprendendo i fan con alcune dichiarazioni inaspettate.

LA STORIA CON GIULIA – Il rapper romano e l’influencer sono una coppia dall’estate scorsa, dopo essersi conosciuti al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana. Dopo vari avvistamenti, i due hanno ufficializzato la loro storia d’amore e negli ultimi mesi la relazione ha fatto passi da gigante: hanno già preso casa insieme e consolidato il rapporto con le rispettive famiglie, come dimostrano le foto condivise sui social.

Tuttavia, tra i due non mancano le indiscrezioni. Prima dell’inizio del Festival di Sanremo, si era diffusa la voce che Tony Effe avrebbe chiesto la mano di Giulia sul palco dell’Ariston, ipotesi che poi non si è concretizzata. Dopo la kermesse, invece, si è parlato di una possibile crisi, legata ai desideri della De Lellis di costruire una famiglia e alla presunta reticenza del rapper a diventare padre in tempi brevi.

Durante l’intervista con Cattelan, Tony Effe ha affrontato l’argomento, lasciandosi andare a un commento sulla loro relazione:

“Lei è molto impegnativa, io sono abituato a non rendere conto a nessuno, nemmeno a mia madre. Tipo buongiorno e buonasera. Questa storia è una cosa nuova per me. Non che prima non mi impegnassi, ma siccome lei ci mette il 100%, cerco di farlo anch’io”.