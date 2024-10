Tony Effe, tornerà a Muschio Selvaggio? Il video con Luis Sal fa impazzire il web

Nelle scorse ore a far impazzire il popolo del web è stato un video che vede protagonisti Luis Sal e Tony Effe. Il fatto che il breve filmato sia stato pubblicato dall’account TikTok di Muschio Selvaggio, fa pensare il rapper potrebbe nuovamente tornare nel podcast, come già avvenuto in passato.

PROSSIMO OSPITE? – Era ottobre 2022 quando Tony è stato per la prima volta all’interno dello studio di Muschio Selvaggio, quando ancora il podcast era condotto da Luis e Fedez. In questi due anni c’è stata la fine dell’amicizia tra lo youtuber e Federico, il loro virale botta e risposta sui social.

L’ex giudice di X-Factor, però, non ha litigato solo con Luis. Nelle scorse settimane, infatti, il popolo dei social ha assistito all’acceso dissing tra Fedez ed Effe. I due, un tempo amici, si sono attaccati duramente a colpi di barre, arrivando a coinvolgere anche Chiara Ferragni.

Nelle scorse ore c’è stato l’ennesimo colpo di scena che ha presto scatenato il caos sul web. Sui social di Muschio Selvaggio, ad oggi nelle mani di Luis, è stato pubblicato un breve video che vede protagonista il conduttore del podcast e l’ex volto della Dark Polo Gang.

Sebbene durante il filmato i due ragazzi non dicano nulla, scambiandosi sguardi e facendo smorfie, non è sfuggito all’attenzione degli utenti. In molti hanno così iniziato ad ipotizzare che il rapper potrebbe essere presente in una nuova puntata del podcast, magari per raccontare la sua verità.