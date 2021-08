Tony Tammaro all’ex Base Nato di Bagnoli a Napoli: più di un concerto, uno spettacolo!

Se qualcuno avesse avuto timore, può dormire sonni tranquilli: la pandemia non ha scalfito il talento di Tony Tammaro e neppure l’entusiasmo del suo pubblico.

L’artista partenopeo si è esibito domenica 1 agosto 2021 all’ex Base Nato di Bagnoli a Napoli e ha dato spettacolo. Non soltanto ha cantato vecchi successi ma ha anche anticipato due canzoni del suo nuovo album.

Ha cominciato con ‘Patrizia’, per poi proseguire con ‘Teorema’, ‘Fidanzati in casa’, ‘mio fratello fuma a scrocco’ e via via discorrendo. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’evento, nulla da eccepire: a partire dal servizio d’ordine passando per la disposizione dei posti – opportunamente distanziati – e la gestione del pubblico, che è entrato a scaglioni.

Sono salite anche diverse persone sul palco a duettare con Tony Tammaro che ha regalato la solita allegria. Non sono mancati anche momenti di ironia e autoironia, con uno schermo alle spalle di Tony Tammaro in cui mostrava delle immagini e dei video divertenti, tra cui un finto servizio del Tg1 in cui si diceva che un autista di un ‘trerrote’ si è fatto male, erano caduti i cocomeri e le persone, piuttosto che pensare all’autista, hanno pensato a rubare i cocomeri.

Infine, come ha promesso lo stesso Tony Tammaro, alla fine del concerto, ha fatto le foto con tutti i presenti, rigorosamente con mascherina e senza contatto fisico.

Insomma, due ore di puro divertimento che di questi non fa male. Due ore in cui tutto, dall’organizzazione alla perfomance, è andato alla perfezione.