TOP 5: Migliori Fornitori di Software nei Casinò Online Europei e Italiani

Quanto conosciamo i casinò online? Conosciamo il prestigio, la capacità immediata di registrazione e accesso, e le numerose offerte che sono offerte ai giocatori neofiti e con esperienza. Ma dietro a tutto ciò c’è ben altro. Per esempio, non tutti sanno che dietro alla navigabilità di un buon casinò, dietro al suo funzionamento ad hoc ci sono dei validi fornitori di software per i giochi.

Ogni piattaforma, incluso il conosciuto Alf Casino, infatti può creare collaborazioni con le aziende produttrici di titoli e di soluzioni di gioco online, perfette per poter essere utilizzate sia da computer che da mobile. In questo modo si può puntare a migliorare l’esperienza che ogni giocatore vive sul casinò scelto, sia quelli con licenza ADM che i casinò online non AAMS. Spinti dalla voglia di scoprire di più, abbiamo deciso di proporre una TOP 5 dei migliori fornitori di software per i casinò a livello europeo e italiano.

Quali sono i top fornitori di software per casinò?

Qualità grafica, navigabilità, buona struttura di gioco e gameplay sono solo alcuni degli aspetti che sono strettamente correlati al buon lavoro svolto da un provider. Vediamo allora quali sono i migliori fornitori del momento!

Microgaming

Se non lo vogliamo considerare come il migliore in assoluto, possiamo indubbiamente inserirlo tra i top leader del settore. Microgaming è un po’ un capofamiglia, che dal 1994 ha saputo realizzare centinaia di software per il gioco di alto livello. Ad oggi collabora con oltre 450 piattaforme di gioco ed ha sviluppato quasi 1000 giochi per i casinò online, spaziando dalle slot ai titoli da tavolo. Il suo punto di forza? Sicuramente sono le slot, ma anche video poker e le lotterie, con giochi pensati non solo per desktop ma anche per la versione mobile.

Evolution Gaming

Ci troviamo di fronte a un provider molto interessante di origine lettone che si è specializzato negli anni nella realizzazione di soluzioni di gioco dal vivo. Troviamo i suoi titoli all’interno delle migliori piattaforme di gioco, che sono pronte a ospitare molteplici versioni di roulette, poker e blackjack, ma anche dadi e baccarat. È considerato il leader per i giochi da Casinò Live, capaci di conquistare sempre nuovi mercati internazionali.

Play’n Go

Questo provider si è fatto riconoscere perché punta tutto su una serie ottimizzata di giochi, ottimizzati sia a livello grafico che come sonoro. Ma non è tutto, perché sono anche i suoi effetti grafici a rendere gradevole e unico l’intrattenimento. I titoli che ha creato fino ad ora sono implementati all’interno dei casinò in modo pratico e possono essere regolati in modo del tutto personale, per fare sì che un giocatore possa personalizzare la sua sessione di gioco.

BTG (Big Time Gaming)

Non si può parlare dei leader del settore senza menzionare BTG, che è uno dei più recenti, giunto nel settore nel 2012, ma anche uno dei più sorprendenti a livello di innovazione e tecnologia. Pensiamo infatti ai risultati ottenuti nel 2017, quando riuscì a far entrare in classifica ben 3 giochi, considerati i migliori titoli usciti nell’anno. È molto amato soprattutto per le sue slot che sfruttano funzionalità Megaway capaci di rendere accattivante qualsiasi titolo e giro sui rulli.

Pragmatic Play

Arriva sul mercato solamente nel 2015, ma il suo è stato indubbiamente il percorso più sorprendente, che lo ha portato a posizionarti nei piani alti, toccando i livelli di Microgaming. Questo provider crea ottime slot con diverse varietà e le unisce a eccezionali promozioni e bonus game di massimo rispetto. Non manca però l’attenzione rivolta ad altri prodotti come il bingo, i giochi da tavolo e soprattutto la versione di gioco dei casinò live. Dovendo riconoscere i grandi meriti di questa software house citiamo sicuramente la cura per i dettagli grafici, le azioni di gioco veloci e il costante rinnovamento in termini di tecnologia.