Torchia (Ag. Rugani): “La Juventus al momento vuole tenerlo”

Potrebbe essere sorprendentemente a Torino il futuro di Daniele Rugani, tornato alla Juventus dopo l’esperienza in prestito a Rennes e Cagliari. A confermalo è direttamente il suo agente, Davide Torchia, ai microfoni di Radio Sportiva:

“La Juventus se volesse cederlo potrebbe farlo quando vuole. In questo momento vuole tenerlo perché Allegri ha una certa idea sulla difesa e quindi andiamo avanti così”.

Anche con il rinnovo di Chiellini? “Certo, perché può esserci una cessione, che può essere anche Daniele. Fermo restando che se c’è un progetto interessante, la Juventus lo tratta bene e ha un concetto elevato del ragazzo e fa anche queste valutazioni”.

Il ritorno di Allegri, dunque, ha cambiato le carte in tavola. Il difensore fino a qualche settimana fa era praticamente certo dell’addio, ma adesso potrebbe nuovamente rientrare nel progetto bianconero.

Per saperne di più non resta che attendere gli aggiornamenti sulla questione e le eventuali offerte che arriveranno al giocatore. In caso di proposte allettanti per difensore e società l’ipotesi cessione potrebbe essere presa in considerazione.