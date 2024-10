Torino alla ricerca di un sostituto per Zapata: occhi puntati su Giovanni Simeone

Il Torino è già al lavoro per trovare un sostituto di Duván Zapata e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Napoli, era stato al centro di voci insistenti durante la scorsa estate riguardo a una possibile partenza, ma alla fine è rimasto con la squadra azzurra.

Presentata una prima offerta

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino ha già presentato una prima offerta: un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Tuttavia, questa proposta non ha soddisfatto il Napoli.

Il presidente De Laurentiis, infatti, per cedere Simeone chiede un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro e non sembra intenzionato a scendere a compromessi.

Nonostante Simeone sia l’obiettivo principale, il Torino ha messo nel mirino anche altri profili. Tra questi, ci sono due giocatori di proprietà della Fiorentina. Il primo è Christian Kouamé, attaccante ivoriano che ha il contratto in scadenza nel 2025 e sta discutendo il rinnovo con il club viola.

Il secondo è Mbala Nzola, attualmente in prestito al Lens, con un diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. Se i francesi non dovessero esercitare l’opzione, il Torino potrebbe considerare l’attaccante come un’opzione valida, soprattutto per le sue caratteristiche simili a quelle di Zapata.