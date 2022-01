Torino – Cagliari, fase di stallo: Nandez sogna il Napoli

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha recentemente chiesto un rinforzo specifico alla propria società: Nandez, centrocampista tuttofare del Cagliari. Come riportato da Tuttosport, il club granata si è così accordato con quello sardo per l’acquisto del calciatore. Dopo un’intensa trattativa, la fumata bianca tra le parti è arrivata circa il prestito con diritto di riscatto.

Il problema però è rappresentato dal calciatore stesso. Nandez continua a chiedere al presidente granata Urbano Cairo un ingaggio troppo elevato, fuori dalla portata delle disponibilità economiche del club.

Nella trattativa si è creata così una fase di stallo, difficile da sbloccare. Da convincere vi è il calciatore, che in cuor suo spera ancora nell’interesse di una big. Proprio in tal senso alla finestra rimane il Napoli, che potrebbe approfittare della situazione per assicurarsi il cartellino dell’uruguaiano ad un prezzo stracciato. L’Inter intanto, pare essersi definitivamente defilata.

Il Torino ovviamente non aspetterà all’infinito e Nandez potrebbe rimanere nel limbo cagliaritano fino a fine stagione. Una decisione, anche se temporanea, dovrà probabilmente essere presa.

Nandez potrebbe decidersi di accettare il granata per rimettersi in mostra nel campionato italiano, dopo aver perso decisamente d’appeal nelle ultime stagioni. E chissà che così facendo non possano tornare le big del calcio europeo sulle sue tracce.