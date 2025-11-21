Torino: trasporta la rete del letto con il monopattino, il video è virale

A Torino, in via Paisiello, un uomo ha trasportato la rete del suo letto matrimoniale con un mezzo che ha attirato l’attenzione di tutti i passanti. Il soggetto non ha scelto di utilizzare una macchina o un furgone per compiere il trasloco, ma ha optato per un monopattino.

L’episodio ha fatto il giro del web. Il video che immortala la scena è da giorni virale sui social. L’evento pericoloso è stato commentato da Verangela Marino. Le parole della capogruppo di Fratelli d’Italia nella circoscrizione sei:”Come si può vedere dalle foto allegate non ci facciamo mancare veramente niente, ore 20 circa questo individuo, come si può vedere dalle foto allegate, effettua un trasloco a bordo del suo monopattino. È inutile dire quali possano essere le conseguenze qualora questa persona dovesse cadere e soprattutto dove potrebbe finire la rete e quali danni potrebbe creare alle auto in transito“.

Ha poi aggiunto:”Situazioni assurde, la mattina vediamo continuamente probabili genitori che con figli molto piccoli scorrazzano per le vie della città non curanti di cosa potrebbe accadere in caso di un incidente, delle conseguenze che potrebbe avere il minore presente davanti e tanto altro ancora. Questa situazione continua a non cessare, addirittura continua a peggiorare”.

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Anzi, anche nel capoluogo campano è stato registrato un evento simile. Il giornale “NapoliToday” ha pubblicato le immagini di un uomo che, in equilibrio sul suo monopattino, trasportava un materasso.

A diffondere i video, talaltro, sono stati gli autisti alla guida. È evidente come da una circostanza del genere derivi un duplice rischio e una duplice trasgressione delle regole del codice della strada.