Torino-Napoli alle 18.30, le probabili formazioni: Gattuso punta su Victor Osimhen

Questa sera, alle ore 18.30, Torino e Napoli scenderanno in campo per la partita di Serie A. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per non perdere di vista i propri obiettivi stagionali.

La squadra di Rino Gattuso deve assolutamente vincere per qualificarsi alla prossima Champions League. Dopo la grande vittoria dell’Atalanta, infatti, gli azzurri non possono fallire.

Rino Gattuso punterà sulla migliore squadra a sua disposizione. Di seguito la lista dei convocati: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Costanzo (38).

Queste le probabili formazioni della gara:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (Singo), Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi (Murru); Sanabria, Belotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen.