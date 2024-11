Torino-Napoli, le probabili formazioni: Antonio Conte si affida ai titolarissimi, ancora fuori Neres?

Torino e Napoli si sfideranno domenica 1 dicembre alle ore 15.00. I due allenatori vogliono portare a casa punti preziosi per la classifica e per questo si affideranno ai loro migliori uomini a disposizione. Antonio Conte, secondo le ultime indiscrezioni, non effettuerà sostanziali modifiche.

Come per le precedenti partite di campionato, ancora una volta David Neres partirà dalla panchina. Nonostante le recenti dichiarazioni del mister, il quale si è complimentato con il brasiliano, uno degli acquisti più importanti della passata stagione, affare da 30 milioni di euro, seguirà i compagni dalla panchina. Negli ultimi giorni, infatti, si era parlato di una possibile chance dal primo minuto per il brasiliano.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-ROMA: ANTONIO CONTE SI AFFIDA AI TITOLARISSIMI, ANCORA FUORI L’ACQUISTO DA 30 MILIONI DI EURO. NERES PRONTO A SUBENTRARE DALLA PANCHINA DURANTE IL SECONDO TEMPO?

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.