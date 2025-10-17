Torino-Napoli, l’ex Simeone titolare: “Ho pianto più di quattro ore mentre lasciavo la città partenopea”

Giovanni Simeone si prepara a vivere una serata speciale nella sfida tra Torino e Napoli, in programma alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. L’attaccante argentino, oggi granata, partirà titolare contro i suoi ex compagni di squadra, in una partita che per lui avrà inevitabilmente un sapore particolare.

Dopo una stagione trascorsa all’ombra poco esaltante sul livello personale ma conclusa con uno Scudetto, il suo secondo in tre anni, Simeone ha deciso di rilanciarsi altrove, accettando la proposta del Torino e di Marco Baroni, che ha voluto puntare sulla sua esperienza e sulla sua fame di gol.

Nelle ultime ore, il “Cholito” ha parlato della sfida ai microfoni di Sky Sport, ammettendo l’emozione per il suo primo incrocio da ex: “Il giorno che stavo già andando a Torino, mi sono messo in treno e ho pensato che posso fare, come faccio a scrivere un messaggio, a dire addio al Napoli, a Napoli? Il viaggio durava 5 ore, ho pianto 4 ore e mezza. Mi sono messo da solo in un angolo. Non riuscivo a scrivere”.

Ho cercato di provare a scrivere ma non ci riuscivo. Dopo, la sera, quando ero più tranquillo e ho provato a scrivere il messaggio. Ci sono tante cose che uno può dire o sentire, ma a volte non ci sono parole ma solo momenti che uno sa che ha vissuto. E ora sono dentro di me e sono dentro ai tifosi”.