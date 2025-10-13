Torino-Napoli, problemi per Antonio Conte e difesa da reinventare

Antonio Conte si prepara ad affrontare una partita tutt’altro che semplice contro il Torino di Marco Baroni, e lo farà con diverse incognite di formazione. Il tecnico del Napoli, infatti, dovrà gestire il turnover dopo la sosta per le Nazionali, con alcuni calciatori che rientreranno in settimana e non ancora al meglio della condizione.

Le principali difficoltà riguardano soprattutto la difesa, reparto in emergenza per via degli infortuni e delle rotazioni obbligate. Rrahmani è ancora fermo ai box e dovrebbe tornare solo per la sfida successiva contro l’Inter, mentre Buongiorno, fermo da quasi un mese, è stato finalmente recuperato ma difficilmente verrà rischiato dal primo minuto.

Per questo motivo, Conte potrebbe affidarsi alla coppia Juan Jesus–Marianucci, una soluzione d’emergenza ma già testata in allenamento negli ultimi giorni. In porta, invece, si va verso il ritorno di Alex Meret, con Savic che accusa un leggero affaticamento muscolare e potrebbe restare a riposo precauzionale. Beukema non sarà rischiato in vista della Champions?

Sarà dunque un Napoli rimaneggiato, ma con la solita mentalità aggressiva che contraddistingue le squadre di Conte. L’obiettivo è non perdere terreno e mantenere alta la concentrazione in un match che, al rientro dalle Nazionali, nasconde sempre più di una trappola.