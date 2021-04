Torino-Napoli, oltre al match si parlerà di mercato: Lobotka nel mirino di Cairo

Non solo i tre punti in paio tra Torino e Napoli ma anche rapporti di mercato che potrebbero portare Lobotka in granata in estate.

L’incontro di quest’oggi tra Torino e Napoli sarà il crocevia dei destini dei due club sia in campionato che nell’ormai prossima sessione di calciomercato. Le due squadre, alle 18.30 daranno vita ad un match fondamentale per il prosieguo in una stagione che potrebbe ancora riservare grandi sorprese. Eppure, più che sulle formazioni in campo, l’attenzione sarà calamitata sulle tribune dove le due dirigenze potranno forse dare vita a importanti trame di mercato.

Non è per nulla nascosta, infatti, la grande stima che il numero uno del Torino, Urbano Cairo, nutre da mesi per il centrocampista slovacco Slobodan Lobotka. Il giocatore era stato seguito dagli scout granata già dai tempi del Celta Vigo, poi l’accordo col Napoli da ben 21 milioni di euro ha chiuso ad ogni velleità da parte del Toro. Ora però le carte si sarebbero profondamente rimescolate, riaccendendo la speranza nel cuore dei piemontesi.

Sulle gradinate dello Stadio “Grande Torino” Cairo e i dirigenti azzurri potranno riprendere il discorso su Lobotka con rinnovata fiducia. Il giocatore è ormai ufficialmente fuori dai piani del Napoli che in estate dovrà prendere una decisione a riguardo. Le possibilità all’orizzonte sono essenzialmente due. La prima è quella della cessione a titolo definitivo che faccia rientrare, col minimo della perdita, della cifra spesa un anno e mezzo fa.

La seconda, invece, passa attraverso una cessione in prestito (magari proprio al Torino) per valorizzare il giocatore e magari ottenere una opzione sui tesserati più interessanti dei granata. D’altronde il contratto con scadenza nel 2024 mette a riparo il Napoli da eventuali scippi nel breve periodo.

Gli occhi del ds Giuntoli e degli scout partenopei, infatti, sarebbero caduti su un terzetto che potrebbe colmare le lacune nello schieramento azzurro. Gleison Bremer, Rolando Mandragora e Wilfried Singo, rispettivamente un difensore centrale, un playmaker e un terzino destro sono i nomi su cui riflettere per il futuro. A fine gara, stasera oltre ai tre punti palio, potremmo sapere come evolverà la situazione oltre che in classifica anche sul mercato.