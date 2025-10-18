Torino-Napoli sarà l’occasione per visionare un obiettivo di Manna

Dopo la sosta delle Nazionali, il Napoli riprende le operazioni oggi a Torino allo Stadio Olimpico alle ore 18:00 affrontando la squadra di Marco Baroni. Gli azzurri dopo sei giornate hanno totalizzato 15 punti in virtù dell’unica sconfitta arrivata a San Siro contro il Milan e vogliono ricominciare a guadagnare punti per consolidarsi al primato della classifica di Serie A.

La sfida di oggi al Torino, stando a quanto riportato dalla redazione di AreaNapoli.it, sarà anche l’occasione per il DS Giovanni Manna di visionare un suo ex obiettivo di mercato: Cesare Casadei.

Il centrocampista azzurro era già stato seguito con interesse dalla dirigenza partenopea quest’estate. Diversi erano stati i contatti tra il Napoli e il Chelsea, ma alla fine era stato il club granata ad avere la meglio nella trattativa e assicurarsi le prestazioni sportive del giovane talento italiano.

La dirigenza del Toro ha dovuto sborsare una cifra vicina ai 15 milioni di euro per convincere i Blues a privarsene e, inoltre, è stata inserita un percentuale sulla futura rivendita a favore del club londinese che a sua volta l’aveva acquistato proprio dalla primavera dell’Inter.

Il profilo di Casadei piace molto al Napoli e i buoni rapporti che ci sono tra Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo potrebbero favorire un’eventuale trattativa nella prossima sessione di mercato qualora il Napoli ritenesse di dover aggiungere un talento a centrocampo.