Torino, Pellegri in dubbio per Napoli: attacco limitato

Emergenza per il Torino, il quale possiede un attacco assai limitato anche in vista del match contro il Napoli

Per il Torino si prospettano delle giornate intense dovute all’emergenza in attacco. Pietro Pellegri è rientrato dopo un infortunio all’adduttore con l’Under 21 ma gli aspettano ancora degli esami, fa sapere La Stampa.

Soluzioni offensive limitate

Juric, purtroppo, ha opzioni limitate per l’attacco poiché la presenza di Pellegri per il match contro il Napoli è in dubbio. Infatti, resta solo Sanabria per il ruolo di punta di ruolo per la trasferta a Napoli.

Per quanto riguarda la situazione fisica di Pellegri, domani mattina il giocatore ha in programma una visita al Centro di Medicina dello Sport per comprendere la gravità dell’infortunio.