Torino – Petagna, il giocatore Partenopeo nel mirino dei Granata

Torino – Petagna, Urbano Cairo guarda al Napoli per sostituire il possibile partente Belotti. Operazione fattibile già per Gennaio.

Belotti è in partenza

Ormai è da mesi che le voci sono incessanti. Il Gallo Belotti ha un futuro che sembra esser lontano dalla Mole. Il Torino dovrà mettersi il cuore in pace, con tante squadre a corteggiare l’ex Palermo.

Inter, Milan e Arsenal sono sulle tracce dell’attaccante della Nazionale e anche al Napoli potrebbe far comodo. Specialmente dopo la possibile partenza di Petagna proprio in direzione Torino, con Belotti che arriverebbe per arricchire un reparto già forte.

Inoltre con la vociferata partenza per gli USA, destinazione MLS, di Dries Mertens il Napoli avrebbe un sostituto di tutto rispetto. Belotti è ormai un giocatore solido e che conosce la nostra Serie A. Tanti i gol fatti, con ancora ampi margini di miglioramento.

Torino – Petagna, l’operazione è più che fattibile

La possibile fuga di Belotti mette ora fretta a Urbano Cairo. Sostituire un attaccante come lui e del suo peso è difficilissimo. Il Patron del Torino però vedrebbe in Andrea Petagna il giusto rinforzo per poter sostituire il Gallo.

L’ex Spal è ormai da tempo vicino all’addio al Napoli. Quest’Estate era vicinissimo a salutare, per accasarsi alla Sampdoria. L’operazione era già fatta, salvo poi saltare all’ultimo.

L’asse Torino – Petagna si scalderebbe solo con eventuale partenza di Belotti. Il giocatore originario di Trieste al Torino potrebbe trovare rilancio, dopo un’avventura decisamente troppo deludente in maglia partenopea: 47 le presenze, con 6 Gol e 3 Assist all’attivo. Decisamente non un bottino che ci si aspetti da una punta.