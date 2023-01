Torino, presentata un’offerta per Shomurodov

Il Torino avrebbe presentato un’offerta per Shomurodov della Roma. Parti ancora lontane, ma si lavora per l’acquisto

Shomurodov sembra poter lasciare il giallorosso già da gennaio. Il calciatore uzbeko non convince più il club capitolino, che vorrebbe privarsene al prima possibile. Ad interessarsi al giocatore ci sono varie squadre, tra cui il Torino e la Cremonese.

Proprio i granata sarebbero interessati a prelevare il giocatore più di tutte, con la società che avrebbe già fatto reperire un’offerta ai giallorossi. L’offerta del Torino sarebbe di circa 13 milioni di euro totali, di cui uno di prestito e 12 di riscatto.

Le condizioni della Roma

I giallorossi non sarebbero intenzionati a cedere, almeno per ora, il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Si spinge per un obbligo, anche se si potrebbe chiudere con un obbligo all’avvenire di alcune situazioni.

La Roma, però, è stata chiara: il giocatore deve partire. Considerando che Eldor Shomurodov non sta giocando particolarmente ed è il terzo attaccante la cessione è dovuta. Prima di lui ci sono Tammy Abraham e Andrea Belotti. Paradossalmente, Mourinho sarebbe più convinto di veder giocare Paulo Dybala in quella posizione. Intanto emerge una storia di un anno fa, in cui il giocatore faceva chiarezza sul suo futuro: “Mai detto di voler andare via se non dovessi giocare”.

Non si sa se la situazione sia ancora così, ma la sensazione è quella che il calciatore possa comunque abbandonare la Roma per accasarsi in una squadra dove avrebbe molto più spazio. I granata spingono, la Roma vuole cedere.