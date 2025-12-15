Lebbra in Europa: casi registrati in Romania e in Croazia

Dopo decenni di casi ufficiali, la lebbra è tornata in Europa. Sono stati registrati dei casi nell’Europa dell’est, precisamente in Romania e in Croazia. La notizia, confermata dalle autorità sanitarie, ha fatto scoppiare la preoccupazione.

CASI IN EUROPA – Dopo l’ultimo caso registrato nel 1981, ben 44 anni fa, il ministro della Sanità rumeno Alexandru Rogobete ha confermato un caso del morbo di Hansen. Si tratta di una donna di origine asiatica, lavorava in un centro benessere nella città di Cluj-Napoca.

Ad essere state sottoposte ad esame sono state altre quattro persone che lavorano presso lo stesso centro del caso ufficiale. La struttura è stato immediatamente chiusa temporaneamente fino alla fine delle indagini.

Anche i Croazia è stato registrato un caso di lebbra. A parlarne è stato Bernard Kaić, responsabile del Servizio per l’epidemiologia delle malattie infettive dell’Istituto croato di sanità pubblica, che ha così dichiarato: “Il caso è stato individuato tempestivamente”.

Kaić ha aggiunto che “la persona è attualmente in cura, mentre i contatti stretti hanno ricevuto una terapia post-esposizione preventiva, pur non risultando contagiati”.