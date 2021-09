Tornano i Senna con il loro nuovo singolo “Matematica”

S’intitola “Matematica” il nuovo singolo dei Senna, disponibile su tutti gli store digitali da oggi, giovedì 9 Settembre.

A due anni di distanza dal disco d’esordio “Sottomarini” e degli ottimi riscontri di ascolti sulle piattaforme digitali, con “Matematica”, i Senna rilasciano il secondo brano di un nuovo percorso musicale. Infatti si assisterà alla pubblicazione di diversi singoli ed episodi che ci accompagneranno fino all’uscita del prossimo album. “Matematica” segue, infatti, l’ultimo brano “Stalattiti”, che lo scorso luglio è entrato direttamente nelle principali playlist editoriali.

“Matematica” – raccontano i Senna- parla di quelle cose che costruisci con impegno e che, a un certo punto e senza un motivo che possa sembrarti valido, cadono a pezzi come un milione di mattoncini Lego. E tu non puoi fare altro che ricominciare a costruire, ad andare avanti, a inseguire un altro aereo, sapendo che non sarà la stessa cosa, che la nuova casa non avrà lo stesso odore di quella prima, ma che non puoi fermarti comunque. Perché la vita è una serie di conclusioni seguite sempre da nuovi inizi e le cicatrici che portiamo sul corpo sono il segno che è valsa la pena di lottare”

Conosciamo meglio i Senna

Vincitori della Targa per il miglior autore al Premio Bindi 2020 e fra gli 8 vincitori di Musicultura 2020, i Senna sono un progetto musicale guidato da Carlo Senna, al quale si uniscono il fratello Simone e Valerio Meloni, in una ricerca artistica in cui la componente ‘artigianale’ diviene centrale nella produzione ed espressione. La band negli anni acquisisce, infatti, sempre maggiore esperienza nella registrazione analogica e casalinga, che diviene la modalità prediletta di lavoro sulle canzoni: una peculiarità che regala ai brani un’immediatezza e un’intimità particolari, frutto di registrazioni realizzate sempre live e su nastro.