Toronto, Insigne litiga con l’allenatore per il diverso trattamento rispetto alle altre stelle della MLS

Lorenzo Insigne e il Toronto sempre più distanti. Come riportato dai media canadesi, l’ex capitano del Napoli ha litigato con l’allenatore del club Terry Dunfield ed ha abbandonato l’allenamento della squadra pronunciando parole dispregiative non solo verso il suo allenatore, ma anche sulla sua attuale squadra.

Insigne, continuano dal Canada, si lamenta per il differente trattamento che gli viene riservato rispetto ad altre stelle che hanno deciso di sposare la causa della MLS. L’avventura di Insigne con la maglia del Toronto non sta andando come si aspettava. Già qualche mese fa, infatti, lo stesso Insigne aveva fatto diverse pressioni che poi hanno portato all’esonero dell’allenatore Bob Bradley.

La questione, tuttavia, sembra ora essere risolta con Insigne che ha preso parte all’allenamento e dovrebbe essere regolarmente convocato per la prossima partita. I media canadesi, nonostante l’ultima lite, sottolineano come non ci sia in programma la cessione dell’ex Napoli.