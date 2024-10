Toronto, l’ex Insigne criticato per aver richiesto la maglia a Messi. L’allenatore: “Potevo fare scelte diverse”

Non un bel periodo per l’ex calciatore della SSC Napoli, Lorenzo Insigne. L’attaccante del Toronto, nell’ultima sfida, è stato bersagliato dai tifosi, i quali, sui social, hanno criticato l’atteggiamento dell’ex numero 24 azzurro dopo la sconfitta del loro club contro il Miami di Lionel Messi.

Anche il suo allenatore ci è rimasto male per la sconfitta e l’atteggiamento di Insigne: “L’ingresso di Lorenzo Insigne? Si vedeva che non aveva molto da dare alla partita. Potevo fare scelte diverse. Se penso che sia entrato in campo solo per prendere la maglia di Messi? Ma, direi di sì”, ha dichiarato il mister.

LORENZO INSIGNE, I TIFOSI CANADESI RICONOSCONO IL TALENTO DELL’EX NAPOLI MA NON ALCUNI GESTI. L’EX CAPITANO DELLA SSC NAPOLI RESTA COMUNQUE UN SIMBOLO DEL TORONTO FC CON FEDERICO BERNARDESCHI

L’avventura di Lorenzo Insigne in Canada non è stata tutta rosa e fiori, con i tifosi che si aspettavano molto di più da un talento come quello del napoletano: “È fortissimo ma deve ancora migliorare. Alcuni gesti non dalla sua età, vale 10 milioni?”, scrive Peter U., “Un talento che spesso si perde, potrebbe fare molto di più…”, aggiunge David C.