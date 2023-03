Toronto, nuovo infortunio per Lorenzo Insigne: lungo stop per l’ex capitano del Napoli

Tempi duri per per l’attaccante italiano Lorenzo Insigne. Mentre il Napoli viaggia spedito verso la conquista del terzo Scudetto, dall’altra parte del mondo non se la sta cavando bene l’ex capitano del Napoli.

La stagione del suo Toronto è infatti iniziata da quasi un mese e Insigne, fino a questo momento, ha preso parte a solo trenta minuti di partita per colpa di un infortunio. Mentre si apprestava al ritorno in campo, l’ex azzurro ha purtroppo subito una ricaduta all’inguine costringendolo a restare fuori per almeno altro mese.

Prima di scendere di nuovo in campo, quindi, Lorenzo Insigne sarà costretto a vedere da casa almeno le prossime quattro partite. Gli infortuni stanno costringendo il campione napoletano a restare fuori.