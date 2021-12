Toronto su Insigne, offerta da 15 mln a stagione. Forbes: “Al 75% accetterà”

Il futuro di Lorenzo Insigne è sempre in bilico. L’attaccante del Napoli ha infatti il contratto in scadenza il prossimo anno e al momento non è stato trovato l’accordo con la dirigenza partenopea.

Secondo le ultime indiscrezioni, tra De Laurentiis e l’agente del calciatore i contatti sono ancora vivi ma difficilmente si troverà un accordo dal momento che le pretese del giocatore sono diverse rispetto all’offerta del presidente.

Intanto, una squadra è pronta a a fare follie per Insigne, il Toronto. A rivelarlo è proprio Will Forbes, il quale ha rivelato che “la fonte con cui ho parlato mi ha detto che Insigne accetterà l’offerta record del Toronto. Siamo intorno al 75% di possibilità“.

“Le offerte ricevute dagli altri club in Europa non sono comparabili a quanto ricevuto dal Toronto e in realtà il calciatore preferirebbe restare in Italia“.

Ricordiamo che il Toronto avrebbe offerto ben 15 milioni di euro a stagione al capitano azzurro per convincerlo a sposare la causa del club.