Torreira interessa in Serie A, la Juventus lo valuta

Lucas Torreira potrebbe rientrare tra i giocatori in ottica bianconera. Il centrocampista interessa non solo in Serie A, ma anche in Liga

Lucas Torreira e la Juventus. Il calciatore uruguayano sembra non rientrare nei piani dell’Arsenal, che dopo la fine del prestito a Firenze sembra chiedere 15 milioni per liberarsene. Complice anche un contratto fino al 2023, sembra una trattativa fattibile per i bianconeri, che potrebbero provarci sin da subito.

L’uruguayano potrebbe essere il tassello finale per un centrocampo che ha bisogno di nuovi innesti, visto anche che Arthur non convince ed è probabile la sua cessione. Il brasiliano sembra poter andare proprio all’Arsenal.

Quanti intrecci con Londra

La volontà dei bianconeri è quella di cedere Arthur per almeno 30 milioni di euro, con un’apertura verso l’Arsenal negli ultimi giorni. I bianconeri sembrano volere cash, ma l’ipotesi di uno scambio con Lucas Torreira non appare poi così remota. I bianconeri potrebbero proporre uno scambio con conguaglio in loro favore e ricavare un piccolo tesoretto da riutilizzare sul mercato.

La Juventus, infatti, punta ad avere almeno un altro difensore e un vice Vlahovic oltre al centrocampista. Senza considerare che servirà anche un terzino sinistro, visto che Alex Sandro è in uscita e non vi è – per ora – l’intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Sul brasiliano non si registra alcun interesse, per ora. Intanto per Torreira la Juventus dovrà stare attenta, perché Roma e Sampdoria pronte a provare un possibile clamoroso ritorno. Difficile che possa accadere, specialmente perché i liguri appaiono parecchio deboli sul mercato.