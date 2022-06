Torreira-Roma, conferme dall’entourage

Gli agenti di Lucas Torreira confermano l’interesse della Roma. Contatti per l’approdo dell’uruguayano nella capitale in corso

La Roma sembra intenzionata a fare un’offerta per Lucas Torreira. Il nazionale dell’Uruguay lascerà Firenze – nonostante controvoglia – e tornerà momentaneamente all’Arsenal.

I londinesi sono intenzionati a venderlo a titolo definitivo, considerando la scadenza di contratto nel 2023. Il giocatore sembra poter tornare nuovamente in Italia, con i giallorossi pronti a farne uno dei perni del proprio centrocampo. La trattativa è in corso e sembra filtrare ottimismo, con il giocatore che potrebbe tornare ancora in Serie A.

Un lungo girovagare

Ancora Italia, dunque, per il calciatore uruguayano. Lui che negli ultimi anni ha girato parecchio potrebbe finalmente fermarsi nel nostro paese. Dal 2018 il giocatore si è visto cambiare casacca per ben tre volte. Prima dalla Sampdoria all’Arsenal, poi in prestito all’Atletico Madrid e – infine – alla Fiorentina.

Il giocatore scuola Pescara non si può dire privo di esperienza internazionale, anzi. Il centrocampista è maturato parecchio negli ultimi anni, avendo dimostrato varie volte con la maglia viola di poter essere uno dei top del nostro campionato.

La Fiorentina non lo riscatterà e per lui si prospetta un altro cambio di maglia. La Roma potrebbe essere la sua nuova destinazione. Stavolta, magari, dove finalmente fermarsi e mostrare bel calcio. Il calciatore uruguayano trova – stagione dopo stagione – sicurezza e compattezza. Chiunque lo prenderà farà un grosso affare e José Mourinho sembra avere grossi piani per lui. Staremo a vedere cosa accadrà, ma il futuro del giocatore sembra già scritto.