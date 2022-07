Torreira: “Roma? È un’ipotesi, ma…”

Lucas Torreira, rientrato all’Arsenal, ha parlato del suo futuro. La Roma sembra una possibilità, anche se la trattativa sembra difficile

Pronto a salutare nuovamente la Londra dei Gunners, Lucas Torreira. Il calciatore uruguaiano non sembra rientrare nei piani dei londinesi, che potrebbero cederlo nuovamente.

Di rientro dal prestito alla Fiorentina, che non lo ha riscattato, il giocatore ora sembra proiettato nuovamente verso l’Italia. Il calciatore avrebbe già parlato con José Mourinho, aprendo ad un possibile arrivo nella capitale. I giallorossi potrebbero prenderlo, ma la trattativa sembra difficile. Il calciatore, però, interessa e non poco ai capitolini.

L’intervista

Torreira ha parlato ai microfoni di “Punto Penal”, programma televisivo uruguaiano. Qui le sue parole: “La Roma è una possibilità. Ho parlato tempo fa con Mourinho, è un allenatore che ammiro. È un’occasione che mi attira molto ma non è facile“.

Il centrocampista vorrebbe tornare in Italia e ha il gradimento del tecnico, ma la trattativa si prospetta lunga e difficile. Il suo contratto scade nel 2023 e l’Arsenal sembrerebbe non volerlo cedere nuovamente in prestito. Il suo riscatto con la viola era fissato a circa 15 milioni, cifra che i londinesi potrebbero chiedere ora alla Roma. Sul calciatore, però, al momento ci sono anche Juventus, Lazio, Galatasaray e addirittura il Monza.

In vantaggio sembrano esserci proprio i biancocelesti, con la Juventus che però vede salire le proprie quotazioni. Il Monza sembra star tirando lentamente indietro la gamba, mentre il Galatasaray non sembra potersi permettere l’operazione. Resta da capire se la Roma farà una mossa effettiva, ma per ora appare complesso.