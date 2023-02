Tosto: “Di Lorenzo morso dalla vipera, può permettersi di fare tutto! Pianse per il trasferimento all’Empoli…”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’agente Vittorio Tosto. Quest’ultimo ha parlato del grande periodo di forma non solo del Napoli, ma anche di un calciatore in particolare, il capitano Giovanni Di Lorenzo: “Non ci si sorprende più, ormai, per le sue prestazioni. In merito al gol segnato in Champions League“.

“C’è un proverbio che dice che quando si è morsi dalla vipera si può fare qualsiasi cosa. E il capitano azzurro è stato morso ormai da diverso tempo. Inoltre ha segnato anche con il suo piede debole. Ormai è un trascinatore“.

“Quando firmò con l’Empoli, era talmente felice che i suoi occhi si riempirono di lacrime. Oggi è uno dei terzini più forti e il migliore in Italia“.