Totò Schillaci: cosa fa oggi l’ex stella del calcio?

Noto sicuramente ai più appassionati al mondo calcistico, Totò Schillaci, all’anagrafe Salvatore, è ricordato per essere stata una vera e propria stella del calcio durante gli anni ’90. Dopo la fine della sua carriera, però, sono in molti a domandarsi cosa faccia ora l’ex campione.

COSA FA OGGI? – Dal suo esordio nell’AMAT Palermo, Schillaci ha collezionato una serie di successi. L’allora allenatore del Messina, Fabio Scoglio, aveva ammesso che il calciatore aveva di fare gol che non aveva mai visto prima d’ora. Successivamente l’ex boomber approda in Serie A, giocando per la Juventus, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia e della Coppa UEFA.

Un talento, quello di Salvatore, che gli ha fatto sfiorare il primo posto nella classifica del Pallone d’Oro. Quell’anno, infatti, Schillaci è arrivato secondo, arrivando alle spalle del tedesco Lothar Matthäus. Dato tutti questi successi, quindi, sono in molti a chiedersi cosa faccia ora l’ex calciatore.

Stando a quanto riferito dall’editoriale dal nome chefinehannofatto.it, Totò Schillaci non ha mai abbandonato del tutto la sua passione per il calcio. Dalla fine della sua carriera come calciatore, infatti, Salvatore attualmente:

“È testimonial in tv, e dal 2000 gestisce nella sua Palermo una scuola calcio e organizza eventi sportivi. E’ anche proprietario dell’US Palermo, squadra che negli anni ha militato nelle categorie calcistiche regionali”.