Tottenham, Mourinho su Osimhen: “Aveva paura della concorrenza, non ha ambizioni”

Victor Osimhen, fresco di passaggio al Napoli, aveva un grande mercato su di sé prima del trasferimento. Su di lui infatti vi erano parecchie squadre dalla Premier League quali ad esempio Arsenal, Liverpool e Tottenham.

Di recente, interrogato sul recente interessamento verso l’attaccante nigeriano, ha parlato di lui José Moruinho. L’allenatore portoghese, come suo solito, non si è affatto risparmiato ed ha criticato duramente il calciatore. Ecco le sue parole in merito.

“Non sono io che devo convincere un giocatore, è lui che deve convincere me. Se un giocatore ha paura di venire al Tottenham per la concorrenza, allora io non lo voglio. Se uno dice che non vuole stare in squadra con Harry Kane, Son, Lamela e Lucas, allora addio. Abbiamo il miglior attaccante di questo paese, non ci sono dubbi, ma un attaccante deve venire qui con ambizione. Se non ha ambizioni, non fa per noi“.

Parole molto dure quelle di José Mourinho, che evidenziano un lato comportamentale di Victor Osimhen non proprio positivo. Il ragazzo però è in un certo senso da giustificare: alla sua età una stagione passata in panchina in quel di Londra sarebbe stata molto deleteria.

Il 21enne nigeriano ha ovviamente bisogno di poter giocare con continuità per poter crescere e dimostrare a tutti la propria stoffa. Ci sarà tempo poi per sbaragliare la concorrenza a suon di prestazioni convincenti.