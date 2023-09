Tottenham su Lautaro, ma lui vuole il rinnovo con l’Inter

Lautaro Martinez è entrato nel mirino del Tottenham, ma sembra voglia rimanere a Milano ancora a lungo

Fabrizio Romano sostiene che Lautaro Martinez, obiettivo del Tottenham Hotspur, è pronto a discutere un nuovo contratto con l’Inter. L’insider ha parlato nel suo ultimo video su YouTube e ha condiviso un aggiornamento sul futuro di Martinez.

Il Tottenham è stato fortemente legato alla ricerca di un nuovo attaccante durante l’estate, dopo aver perso il suo talismano Harry Kane. Naturalmente, gli Spurs hanno optato per un attaccante versatile come Brennan Johnson, che è stato acquistato dal Galles il giorno della scadenza della finestra estiva. In estate, però, il Tottenham è stato collegato a Lautaro Martinez e da tempo nutre un interesse per l’argentino.

Le ultime sul possibile trasferimento

Nel suo ultimo video su YouTube, Romano ha fornito un aggiornamento sul futuro di Martinez. “Lautaro Martinez, oggi, ha parlato in pubblico della partita dell’Inter contro la Real Sociedad e ha detto che molti club erano interessati a lui durante l’estate ma non se ne è mai parlato perché Lautaro ha sempre voluto restare”, ha detto Romano. “Per esempio, abbiamo detto che il Chelsea ha rifiutato l’opportunità di ingaggiare Dusan Vlahovic. Per il Chelsea, Lautaro Martinez non è mai stato un argomento di cui si è parlato in estate anche perché, dopo aver pagato molto per Romelu Lukaku in passato all’Inter, al momento il Chelsea non è disposto a fare un altro tipo di operazione simile perché Lautaro sarebbe super costoso. Ma anche Lautaro ha detto che discuterà molto presto un nuovo contratto con l’Inter. Quindi, la discussione su un nuovo contratto tra Lautaro e il club avverrà presto. Quindi vediamo cosa succede intorno a Lautaro Martinez”.