Totti – Blasi, lo zio di Ilary manda una frecciatina al calciatore: “Educhiamo i nostri figli ad essere onesti e non furbi”

La saga di Ilary Blasi e Francesco Totti fa davvero molta fatica a fermarsi. I due sembrerebbero essere sul piede di guerra, soprattutto a seguito delle recenti dichiarazioni del calciatore sul tradimento della moglie e sui presunti orologi rubati. In queste ultime ore è intervenuto lo zio di Ilary, il quale con una foto pubblicata sui social ha voluto mandare una frecciatina all’ex capitano della Roma.

Lo zio della Blasi: “Educhiamo i nostri figli a non essere furbi”

L’ex Letterina di Passaparola sta passando molto tempo con amici e parenti, a partire dai suoi figli, fino agli zii, cugini e nipoti. In occasione del compleanno dello zio, la conduttrice ha festeggiato assieme a tutti i suoi cari: una festa privata in cui erano presenti anche le figlie Chanel e Isabel.

Lo zio di Ilary ha pubblicato uno scatto con tutta l’allegra famiglia e proprio nella didascalia ha deciso di mandare delle frecciatine molto precise a Totti, non facendo nomi. “Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato” ha esordito l’uomo.

“Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene“ ha continuato.

“Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!” ha concluso lo zio di Ilary. La conduttrice romana ha preferito non commentare, mentre Silvia ha lasciato un like. Melory Blasi, invece, ha commentato con un cuore.