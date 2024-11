Totti e Ilary, l’incontro in tribunale

È tempo di deporre le armi per Francesco Totti e Ilary Blasi? Dopo la fine del matrimonio avvenuta non pacificamente, il calciatore e la velina sembrano aver gettato l’ascia di guerra.

L’INCONTRO IN TRIBUNALE- I due, martedì scorso, si sono incontrati in tribunale per decidere i termini del divorzio. In tale occasione, davanti ad alcuni presenti, si sono stetti la mano; gesto che fino a qualche tempo fa sarebbe stato del tutto impensabile.

IL MATRIMONIO E LA SUA FINE- I due, infatti, come ha raccontato la stessa showgirl, non si sono lasciati in buoni rapporti. Contrariamente, dopo la travagliata decisione della separazione, hanno iniziato a farsi dei dispetti; non proprio di basso rilievo economico. Ilary ha preso come pegno dalla cassaforte del calciatore i Rolex, che fotografò nella famosa stories alla Fontana Di Trevi, mentre Totti le sue borse. Si parla di accessori di gran valore, invidiati da qualsiasi donna amante della moda ed i cui marchi sono Hermes, Chanel… La coppia non ha, però, fatto parlare di sé soltanto per questo. Il loro amore è nato sotto lo sguardo di tutti. Ancora oggi, spopolano le immagini del “Sei Unica” di Totti dopo il magico gol contro la Lazio. Il loro matrimonio, trasmesso in diretta nazionale, ha dato alla luce tre splendidi figli. Probabilmente, proprio per loro, i due hanno assunto un atteggiamento diverso da quello iniziale.

IL DIVORZIO- Le trattive del divorzio sono ancora aperte e il punto d’arrivo sembra lontano, nonostante entrambi siano concordi nel finire l’atto entro la fine dell’autunno. Il capitano storico della Roma starebbe cercando di ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento, che attualmente è di 12.500 euro al mese. A tale cifra, è necessario aggiungere tutte le altre spese a suo carico, come le rette scolastiche i cui numeri ammontano a 40.000 euro annui. Sembrerebbe che sia Ilary a sollecitare affinché l’accordo venga raggiunto quanto prima. Non soltanto per avere l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli, ma, secondo altri, anche per poter finalmente sposare Bastian Muller.

I TRADIMENTI- Stando ad alcune indiscrezioni, ad incidere sulla scelta definitiva del giudice sarebbero anche i tradimenti degli ex coniugi. La conduttrice nega di aver avuto una relazione extra-coniugale con Cristiano Iovino; tesi, invece, sostenuta da Totti. Inoltre, Ilary è convinta che il rapporto tra il capocannoniere e la giovane Noemi Bocchi sia iniziato durante il loro matrimonio.