Toyota è un produttore automobilistico di fama mondiale, fondato nel 1937 dal giapponese Kiichiro Toyoda come azienda automobilistica. I primi veicoli prodotti da Toyota Motor sono stati i modelli A1 (una berlina) e G1 (un camioncino). La sede dell’azienda si trova tuttora in Giappone, nella città di Aichi, si chiama Toyota City. Oggi, Toyota Motor Corporation è la seconda azienda al mondo per vendita di veicoli.

Ecco alcuni dei modelli più emblematici del marchio: Prius, Corolla, Supra, Celica e Land Cruiser. Il modello Prius è l’automobile ibrida più venduta al mondo. Oggi viene prodotta la quarta generazione, XW50, mentre la prima è stata lanciata nel 1997. Due modelli particolarmente famosi per le loro caratteristiche di velocità e manovrabilità sono Supra e Celica. La Celica in versione GT ha partecipato a molte gare automobilistiche, incluso il mondiale di Rally (WRC).

Il mitico nome Supra è usato adesso per un nuovo modello, la GR Supra. Si tratta di una coupé a 2 porte in produzione dal 2019. Il motore in dotazione ha una cilindrata da 3000 CC e consente al modello di raggiungere da fermo la velocità di 100 km/h in 3,8 secondi. L'auto più venduta nel mondo di questa marca è il modello Corolla, di cui sono state prodotte oltre 44 milioni di unità. Il modello Land Cruiser invece è famoso per le sue eccezionali prestazioni fuori strada. Il produttore offre nel suo catalogo moderno veicoli in versione familiare, berlina, hatchback, crossover, oltre ad auto sportive, fuoristrada e pickup. Molti modelli sono prodotti anche in variante ibrida, come CH-R, Camry, RAV4 e Yaris.

Toyota produce anche veicoli commerciali, minibus e minivan, come ad esempio le varianti del modello Proace. I veicoli di lusso sono prodotti con un marchio diverso: Lexus. L’azienda sviluppa continuamente nuove soluzioni uniche e punta anche alla protezione ambientale. Oltre a produrre automobili, vengono prodotte anche auto da corsa; infatti il team Toyota ha partecipato al Rally di Monte Carlo, al mondiale di Rally WRC, alla DAKAR e naturalmente alla Formula 1. Toyota sviluppa anche attrezzature aerospaziali e robotica.