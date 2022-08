Tra Camara e Lokonga in arrivo, ecco che la Roma può salutare Diawara

Amadou Diawara può lasciare la capitale, intanto i giallorossi continuano a trattare per uno dei due giocatori. Camara e Lokonga sono i preferiti per sostituire Wijnaldum

La Roma farà sicuramente qualcosa a centrocampo e sembrerebbe esserci la possibilità di vedere un arrivo in prestito. Si parla più precisamente di un prestito con diritto di riscatto, dove la Roma prenderebbe uno tra Mady Camara dell’Olympiakos o Albert-Mboyo Sambi Lokonga dell’Arsenal.

Entrambi i giocatori sono tra i sondaggi delle ultime settimane dei giallorossi, con Tiago Pinto che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni. Avranno il compito di sostituire Georginio Wijnaldum, ma intanto ci sono novità per un’uscita.

Diawara può salutare

Per il centrocampista giallorosso si profila un addio. Amadou Diawara potrebbe finire per trasferirsi in un’altra squadra di Serie A, con la possibilità di prestito per lui. Il centrocampista è da tempo nel mirino del Torino, che negli ultimi giorni di mercato starebbe spingendo pur di averlo in rosa.

Da monitorare la situazione, specialmente perché il giocatore non troverà più spazio a Roma e sono mesi che vorrebbe lasciare il giallorosso. A Gennaio ha avuto la possibilità di andare al Valencia, con il trasferimento che poi è saltato per ragioni economiche. Gli spagnoli sono rimasti intimoriti dalle richieste di stipendio del giocatore, che percepisce 2.5 milioni di euro a stagione, ritenute troppo alte. Per quello che ha offerto da quando è a Roma, infatti, il calciatore percepisce uno stipendio fin troppo salato. La Roma potrebbe offrirsi di pagare parte dei soldi nel caso di una partenza del giocatore, sempre se il trasferimento avverrà.