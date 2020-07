Tra dilettanti e calcio estero, alcuni gioielli in auge

Nelle ultime ore si parla di Silvano Antonio, era in forza alla società di Eccellenza Veneta Portomonasué. Calciatore ulteriormente importante talento classe 1995, fisico potente, goleador, alto 1.92, per 87 chili di peso, osservato da tanti club Italiani tra Eccellenze e Serie D, laddove sarebbero pronte a portarsi in casa il gioiello napoletano.

Un gioiello napoletano passato nelle mani dell’Intermediario Internazionale Luigi Perna, il ragazzo figura l’ennesimo talento sotto la guida del giovanissimo intermediario.

Insieme a lui, Perna, oltre l’attaccante Silvano, si avalla di un centrocampista 2001 di puro talento, simile come movenze, eleganza con doti a livello Nazionale, come Barella e in alcuni aspetti difensivi, a Pianjc (con le dovute proporzioni, ovviamente)

Si tratta del giovanissimo Francesco Maddaluno, che finora ha militato nel Campionato di serie D con il San Tommaso.

Parliamo di un giocatore 2001 di una importante tale, reattivo, buona visione di gioco, buona velocità nella corsa, elegante e coordinato, nonostante la sua aggressività.

Silvano dopo l’ottimo avvio nel Campionato Siciliano con la società, Sancataldese, colleziona 8 presenze e 6 gol tutti su azione.

Nel mese di dicembre Perna decide di far cambiare aria al suo ragazzo, presentandolo alla società Veneta Portomansuè candidata tra le prime tre alla vittoria del titolo di Eccellenza, ma per sfortuna si ferma tutto per disgrazia pandemica…!

Silvano e una punta di diamante, fa gola a tantissimi club che sarebbero pronti ad accaparrarselo, dopo le esperienze vissute da protagonista assoluto nelle società di calcio come: Napoli, Juve Stabia, Nocerina e altri club italiani di serie D, Eccellenza e Promozione, Luigi Perna della Football Intermediary, sa benissimo che il calciatore in futuro può diventare un Calciatore Importante e affermato.

Attualmente per l’attaccante ci sono apprezzamenti ed elogi, ci sono sirene Venete, Pugliesi e Calabresi per il giovane napoletano.

Il calciatore colleziona tra il Campionato Siciliano, e quello Veneto, 14 presenze giocate, 10 gol fatti, 9 su azione e 1 su rigore, un’ottima media per un attaccante classe 95.

Soprattutto Perna, ci ha svelato altri calciatori suoi nel mirino, ovvero come Ignacio Caamano Pigozzi, centrocampista centrale classe 1993, dotato di un sopraffine piede sinistro, buona visione di gioco e soprattutto molto intelligente nel costruire il gioco in doppia fase.

Santiago Feuillassier Abalo, classe 1994, originario di Mar del Plata (Argentina) con passaporto spagnolo. Santiago è cresciuto nella Cantera del Real Madrid e nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Rayo Vallecano B, Puerta Bonita e AD Parla in Spagna, per trasferirsi successivamente in Svizzera dove ha militato nel Lausanne-Sport, nel Le Mont LS e nell’FC Bavois.

Esterno di attacco con buonissime caratteristiche sia tattiche che tecniche, ha vestito la maglia giallorossa del Città di Messina con cui ha collezionato diverse presenze e ottenuto la salvezza in serie D. Passando per la società siciliana Sancataldese, ove si è trovato in gruppo con Pigozzi e Silvano.

Gennaio, si è trasferito in calabria vestendo la maglia giallo rossa del Sambiase Calcio!

Biagio Fabrizio, giovanissimo talento classe 2003, ragazzo duttile nel ruolo di centrocampista centrale e mediano. Alto 1.72 centimetri, per un peso di 61 chili, ha vestito la maglia della Juve Stabia.

Ragazzo intelligente, veloce, sempre in posizione, buona resistenza portando a termine le gare senza accusare difficoltà fisiche. Piede destro, utilizza correttamente anche il sinistro in fase di appoggio anche a distanza, ottima tecnica di base, bravo nel complesso della gestione della palla. Insomma è un classico centrocampista centrale con grandissime doti, e un grandissimo futuro nelle mani dell’intermediario internazionale Perna.

Perna, ha dichiarato che il mercato e appena iniziato e sicuramente ci saranno delle grandissime sorprese, soprattutto nel professionismo ove ci sono calciatori di grande spessore nel suo mirino e dei suoi collaboratori.