Tra Dybala e la Juve è sceso il gelo: il futuro della Joya sempre più lontano da Torino

E’ stata una stagione da dimenticare fino a questo momento per Paulo Dybala, che ha fatto parlare di sé più per le voci fuori dal campo che per quanto fatto vedere (poco) quando ha giocato.

Gli infortuni hanno tormentato l’argentino, come dimostrano le sole 11 presenze in Serie A e le 5 in Champions League. A ciò si sono aggiunte le voci su un rinnovo che non arriva e le recenti polemiche sulla festa di mercoledì sera.

L’argentino, insieme a McKennie e Arthur, dovrà pagare una multa ed è stato escluso dal derby con il Torino di ieri. Decisione che non ha certamente apprezzato, ma necessaria per ribadire l’autorità di Pirlo sullo spogliatoio.

Tra l’argentino e la società è sceso il gelo, i rapporti non sarebbero più quelli di una volta e il mancato rinnovo potrebbe portare alla separazione al termine della stagione.

Al momento sulle tracce del giocatore ci sono Barcellona, Paris Saint-Germain e qualche club di Premier League. Vedremo chi si farà avanti in maniera concreta a fine campionato.