Tra i migliori della scorsa stagione, ma non raggiunge il 6: “la sua peggior gara di sempre”

È stato il miglior giocatore del Napoli della scorsa stagione, ma un campanello d’allarme è risuonato nell’ultima partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Scott McTominay ha faticato e si è ritrovato a non prendere neppure la sufficienza per tante testate giornalistiche

Hojlund salva tutto

Nella serata dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli i partenopei hanno vinto contro uno Sporting Lisbona che si è dimostrato più complicato del previsto. Gli azzurri hanno vinto, sì, ma con grosse difficoltà. Quella contro i lusitani può, infatti, definirsi una partita complicata.

A salvare tutto Rasmus Hojlund, che si è fatto carico della squadra con una doppietta che ha steso i portoghesi. Nonostante Luis Suarez abbia pareggiato momentaneamente, il danese è riuscito a portare in alto l’onore dei suoi. Una sorpresa in negativo ha, però, scosso i tifosi partenopei.

Un McTominay irriconoscibile

La serata di ieri ha segnato un basso enorme per Scott McTominay. Quello che l’anno scorso è stato il miglior calciatore partenopeo, infatti, si è ritrovato a giocare una partita da irriconoscibile, con parecchie testate giornalistiche del nostro paese che gli hanno dato massimo 5.5. Voti bassissimi, i più bassi da quando è in azzurro. Si spera sia solo una serata no, visto il talento incredibile dello scozzese.