Tra i profili seguiti dal Napoli per l’attacco c’è anche un ex Borussia Dortmund

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e, tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza partenopea, spicca quello di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco ha attirato l’attenzione di numerosi club europei grazie alla sua prestanza fisica, fiuto del gol e capacità di giocare sia da prima punta che da supporto offensivo. Dopo l’infortunio di Lukaku, sempre più vicino alla cessione, il Napoli stando a quanto riporta Il Mattino, avrebbe individuato in Füllkrug un profilo adatto a guidare il nuovo corso offensivo azzurro.

Classe 1993, Füllkrug è attualmente sotto contratto con il West Ham, dove però nell’ultima stagione non è riuscito a esprimersi con continuità. La dirigenza napoletana sta valutando la fattibilità dell’operazione, considerando che il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. La chiave, però, sarebbe quella dell’apertura degli Hammers a un prestito.

Il profilo di Füllkrug piace particolarmente anche ad Antonio Conte, che da sempre predilige attaccanti strutturati e capaci di giocare spalle alla porta. L’inserimento dell’attaccante tedesco potrebbe garantire una maggiore varietà tattica al reparto offensivo, offrendo anche soluzioni utili sui calci piazzati, dove il Napoli ha faticato nella scorsa stagione.

Ecco quanto riporta integralmente l’edizione odierna de Il Mattino: “Un’idea ulteriore dalla Premier League può essere Niclas Fullkrug: il tedesco non ha lasciato il segno con il West Ham e il club inglese lo lascerebbe anche andare via in prestito in questa stagione. Ha esperienza europea che può far comodo e caratteristiche fisico-tecniche che si sposerebbero alla perfezione con quello che il Napoli ha preparato lungo tutta la sua estate”.

Füllkrug si inserisce, dunque, in una lista di attaccanti che ormai annovera nomi come Zirkzee, Hojlund e Lookman. Il Napoli deve fare una corsa contro il tempo per poter fornire quanto prima ad Antonio Conte un altro attaccante da affiancare a Lucca. Sabato c’è già il Sassuolo e a settembre si inizierà anche con la Champions League: sarà inevitabile poter contare su un altro attaccante quanto prima.