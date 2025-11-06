Scopre il marito 80enne in macchina con la dipendente di 30, scatta la lite virale

A Frosinone qualche giorno fa, la scoperta di un tradimento è diventata di domino pubblico. Non si tratta del solito triangolo amoroso. Nel mezzo, questa volta, c’è un ottantottenne che, nonostante l’età, non ha smesso di concedersi ai piaceri della vita.

La moglie ha scoperto la triste verità casualmente. Stava passeggiando, quando all’improvviso, si è resa conto che l’auto di suo marito fosse parcheggiata in una stradina isolata. Pian piano si è avvicinata alla macchina e, guardando attraverso i finestrini, ha visto il suo peggior incubo diventare realtà.

La donna ha colto in fragrante l’anziano ed una giovane, dipendente della loro attività, coinvolti in un caloroso abbraccio. La signora, scioccata dalla scoperta appena fatta, non è riuscita a trattenersi e ha iniziato ad urlare. Le sue grida risuonavano lungo l’intero viale. I residenti non potevano far altro che affacciarsi per capire cosa stesse succedendo.

Ma il meglio deve ancora venire. La ragazza ha iniziato a scusarsi con la sua titolare, dicendo che non era nient’altro che un episodio isolato. Il marito, dal suo canto, cercava di difendere la giovane, attribuendosi tutta la colpa.

La scena non è affatto passata inosservata, anzi. Molti degli spettatori, affacciati sui balconi, hanno deciso di registrare le urla dell’anziana signora. Il video in poche ore è diventato virale sui social. L’episodio si è concluso in modo prevedibile. Nonostante le scuse, la dipendente è stata licenziata. L’anziano, invece, è stato cacciato di casa.