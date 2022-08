Trading Millimetrico lancia Alfa Advisor, il bot che automatizza il trading

Oggi sentiamo spesso parlare di trading, e sono molte le persone che si fanno coinvolgere in mercati come quello delle criptovalute e del forex. Partendo dalla premessa che si tratta comunque di investimenti ad alto rischio, al momento esistono delle aziende che stanno lanciando alcuni prodotti sviluppati con lo scopo di facilitare le operazioni.

Pur non trattandosi di “bacchette magiche”, software come Alfa Advisor di Trading Millimetrico possono fare la differenza, se si sa come utilizzarli e se si impara a comprenderli fino in fondo. Vediamo quindi di scoprire un approfondimento proprio su questo tema.

Alfa Advisor: l’Expert che automatizza il trading

Il software Alfa Advisor è un Expert Advisor, dunque un programma con determinate peculiarità che è bene conoscere. Nello specifico, questo prodotto si collega ad una piattaforma di broker ed esegue in totale autonomia le operazioni, senza alcuna azione diretta da parte di chi investe.

In questo modo gli investitori possono far fruttare il proprio capitale sul mercato facendo in modo che il software prenda le decisioni da solo, così da guadagnare tempo e risparmiare fatica. Reagendo automaticamente alle variazioni di prezzo e alle tendenze, il tutto in tempo reale, Alfa Advisor può aiutare gli investitori, facendo crescere il capitale investito ed ottimizzando gli investimenti stessi.

Chiaramente è bene sottolineare che, pur essendo un programma molto avanzato, è automatico ma fino ad un certo punto. In altre parole, se non gli viene data una base solida di conoscenze, non è in grado di assicurare la vittoria quando si opera sui mercati. Ecco spiegato perché l’investitore dovrà comunque impostare il programma prima del suo lancio, compilando una serie di campi che “spiegheranno” al bot cosa fare e in che situazione farlo.

Dopo aver superato la fase iniziale di set-up, il programma si collegherà alla piattaforma scelta, e resterà attivo notte e giorno. Quando noterà che il mercato offre delle opportunità che si adattano alle linee guida dettate dall’utente, si metterà in azione comprando o vendendo. In sintesi, si tratta di una sorta di “maggiordomo” instancabile, con gli occhi costantemente puntati sui mercati. Grazie alla IA (intelligenza artificiale), e alle direttive dell’utente, calcolerà le variazioni del mercato e tramite una serie di algoritmi prenderà immediatamente la decisione migliore in base agli eventi che accadono.

Alfa Advisor è un programma sicuro?

La risposta è: assolutamente sì. Noi abbiamo scelto di parlare di questo prodotto di Trading Millimetrico per alcune ragioni specifiche. Per prima cosa, si tratta di un programma usato da grosse aziende, da istituti di credito e da vari enti istituzionali. In secondo luogo, si parla di un marchio registrato presso la banca dati dell’Ufficio Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

L’efficacia di questo software ha alla base le grandi competenze di chi l’ha programmato, dato che Trading Millimetrico può vantare un’esperienza di lungo corso nei mercati in questione. Sono queste le caratteristiche che lo rendono speciale, insieme alla sua affidabilità “matematica”: se si danno le giuste direttive, Alfa Advisor diventa una macchina di fatto inarrestabile.