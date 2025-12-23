Tragedia in Egitto, collisione sul Nilo: deceduta una donna italiana

Una vacanza in Egitto si è trasformata in una tragedia. Nella serata di domenica è avvenuta una collisione tra due imbarcazioni lungo il Nilo, dove a perdere la vita è stata Denise Ruggeri di 47 anni, cittadina italiana di origini abruzzesi.

TRAGEDIA SUL NILO – “Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d’Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta”, ha così reso noto la Farnesina.

Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la collisione si sarebbe verificata intorno alle ore 19:00 locali a circa 30 chilometri da Luxor. Durante il sinistro, si sarebbero distrutte quattro cabine della Royal Beau Rivage. La donna sarebbe rimasta ferita durante l’impatto.

Su X, Antonio Tajani, ministro degli Esteri ha così scritto:

“La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un’imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione”.