Tragedia in spiaggia sul litorale di Spinicci: uomo di 47 anni perde la vita mentre cerca di salvare il figlio in difficoltà

Un gesto di eroismo si è trasformato in una tragedia sul litorale di Spinicci, nei pressi di Tarquinia. Alessandro D’Angelo, 47enne originario di Fonte Nuova (RM), ha perso la vita tuffandosi in mare per salvare la moglie, i figli e i nipoti in difficoltà.

Secondo le prime ricostruzioni, il mare mosso e le correnti pericolose hanno spinto i familiari a lottare per tornare a riva. Vedendoli in difficoltà, D’Angelo non ha esitato a intervenire, immergendosi insieme a un parente, ma sarebbe stato colto da malore prima di riuscire nell’impresa.

Le operazioni di soccorso si sono mosse rapidamente: bagnini del campeggio hanno riportato il corpo a terra, dove è scattata la richiesta all’elisoccorso, intervenuto sul posto, e ai soccorritori del 118 . Nonostante i tentativi di rianimazione, durati oltre mezz’ora, i medici ne hanno dovuto constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche la Guardia Costiera di Civitavecchia e la Polizia di Stato, che hanno avviato le opportune indagini per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.