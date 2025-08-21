Tragedia in vacanza, bambino di 2 anni muore annegato nel ragusano: era sfuggito al controllo dei genitori

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia poco prima di mezzogiorno quando un bimbo di due anni, di nome Raffaele Sallemi, ha perso la vita in circostanze drammatiche.

Il piccolo, originario di Comiso, si trovava nella casa di villeggiatura della famiglia quando, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito ad arrampicarsi sulla scaletta della piscina gonfiabile montata sulla veranda, cadendo in acqua.

I familiari, accortisi dell’accaduto, hanno immediatamente dato l’allarme: l’arrivo dei soccorsi, tuttavia, non è bastato a salvargli la vita. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. La famiglia, molto nota in zona per la gestione di un oleificio a Comiso, è sconvolta dal dolore. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

In segno di lutto, il comune di Santa Croce Camerina ha deciso di annullare tutti gli eventi estivi previsti per la serata, interrompendo momentaneamente la vita sociale della comunità, provata da un dolore condiviso.