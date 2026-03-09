lunedì, Marzo 9, 2026
HomeSportCalcioTragedia nel mondo del calcio: il calciatore cileno Bustamante ucciso da due...
Calcio

Tragedia nel mondo del calcio: il calciatore cileno Bustamante ucciso da due proiettili al petto, aveva 19 anni

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Fonte: Wikimedia Commons

Il calcio cileno è stato travolto da una notizia drammatica che ha lasciato tutti senza parole. Tomas Bustamante Carriel, centrocampista di appena 19 anni, è morto dopo essere stato ferito gravemente in una sparatoria. Il giovane era considerato una promessa del calcio locale. La sua scomparsa improvvisa ha acceso dolore e incredulità nell’ambiente sportivo.

La dinamica dell’episodio resta ancora poco chiara e gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il ragazzo sarebbe stato colpito da due proiettili al petto durante un’aggressione armata. Non si conoscono ancora i motivi né i responsabili del gesto.

In seguito alla sparatoria, quattro uomini lo avrebbero caricato e portato davanti a un ospedale. Una volta arrivati, lo avrebbero lasciato all’ingresso per poi allontanarsi in fretta. Il loro comportamento ha sollevato molti interrogativi tra gli inquirenti.

I medici hanno tentato immediatamente di intervenire per salvargli la vita. Tuttavia le condizioni del giovane erano già estremamente critiche al momento del ricovero. Nonostante i tentativi di rianimazione, Bustamante è morto poco dopo.

Articolo precedente
Napoli, un acquisto di Manna poco sponsorizzato potrebbe essere la sorpresa del futuro
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode