Il calcio cileno è stato travolto da una notizia drammatica che ha lasciato tutti senza parole. Tomas Bustamante Carriel, centrocampista di appena 19 anni, è morto dopo essere stato ferito gravemente in una sparatoria. Il giovane era considerato una promessa del calcio locale. La sua scomparsa improvvisa ha acceso dolore e incredulità nell’ambiente sportivo.

La dinamica dell’episodio resta ancora poco chiara e gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il ragazzo sarebbe stato colpito da due proiettili al petto durante un’aggressione armata. Non si conoscono ancora i motivi né i responsabili del gesto.

In seguito alla sparatoria, quattro uomini lo avrebbero caricato e portato davanti a un ospedale. Una volta arrivati, lo avrebbero lasciato all’ingresso per poi allontanarsi in fretta. Il loro comportamento ha sollevato molti interrogativi tra gli inquirenti.

I medici hanno tentato immediatamente di intervenire per salvargli la vita. Tuttavia le condizioni del giovane erano già estremamente critiche al momento del ricovero. Nonostante i tentativi di rianimazione, Bustamante è morto poco dopo.