Tragico incidente in provincia di Caserta, muore militare della Finanza: grave la moglie

Un grave incidente ha scosso la viabilità ieri sera lungo la statale 85 che collega Venafro e Isernia. Lo scontro si è verificato nei pressi del bivio per Montaquila, dove due vetture si sono urtate frontalmente. L’impatto ha provocato una situazione di immediata emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per liberare alcuni occupanti rimasti incastrati.

Nell’incidente ha perso la vita il 56enne Maurizio Cortellessa, appartenente alla Guardia di Finanza. L’uomo, originario di Vairano Patenora e in servizio a Isernia, è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero.

Il bilancio complessivo conta tre persone ferite nella collisione. I vigili del soccorso hanno operato a lungo per estrarre i coinvolti dagli abitacoli. Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’impatto. Successivamente i feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e trattamenti.

Tra i feriti più gravi figura la moglie della vittima, ricoverata in Rianimazione. Il suo quadro clinico resta sotto stretta osservazione medica. Un giovane di 20 anni è stato invece affidato al reparto di Ortopedia. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.