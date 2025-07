Tragico incidente stradale a Villafranca, muore ragazzo di 18 anni: scontro frontale con la sua moto

Ennesima tragedia della strada nel Veronese. Un violento incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 26 luglio a Santa Lucia ai Monti, frazione di Valeggio sul Mincio. A perdere la vita è stato Giovanni Arduini, 18 anni, di Villafranca di Verona, deceduto dopo uno scontro frontale tra la sua moto KTM 125 da cross e una Ford Puma.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe impattando con l’auto che arrivava in senso contrario. L’urto è stato devastante: Giovanni è stato sbalzato sull’asfalto e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche l’elisoccorso e i vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale e alla polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per accertare con esattezza la dinamica.

Giovanni Arduini, figlio unico di Francesco Paolo Arduini, assessore ai lavori pubblici e urbanistica del Comune di Villafranca ed ex vicesindaco, era un ragazzo molto conosciuto e benvoluto. Grande appassionato di tennis, militava nell’Atv Villafranca e l’anno scorso aveva vinto il torneo di terza categoria di Dossobuono.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sotto shock l’intera comunità villafranchese. Il sindaco Roberto Dall’Oca, profondamente colpito, ha espresso il proprio cordoglio e ha ricordato Giovanni come “un ragazzo speciale, capace di relazionarsi con tutti, solare e intraprendente”. In segno di rispetto e dolore, il Consiglio comunale previsto nei prossimi giorni è stato annullato.

Si tratta della quindicesima vittima tra i motociclisti nel solo 2025 nel Veronese, una cifra drammatica che fa riflettere ancora una volta sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiore prevenzione. Il dolore di una famiglia, di un Comune, di un’intera provincia. Giovanni Arduini aveva solo 18 anni e tutta la vita davanti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.