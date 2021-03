Tragico incidente sulla Maremonti: 3 morti e 2 feriti nel Siracusano

Sulla strada che collega Siracusa e i comuni limitrofi in prossimità delle montagne si è verificato nelle ultime ore un tragico incidente che ha coinvolto tre autovetture provocando la morte di due persone. L’incidente è avvenuto sulla strada Maremonti. Le due vittime sono un cinquantaquattrenne e un trentaseienne.

Entrambi si trovavano alla guida delle loro vetture quando si sono scontrati con un terzo veicolo ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase di indagine. Il più grande dei due avrebbe perso la vita nel momento dello schianto; il più giovane, invece, durante il trasporto all’ospedale avvenuto in elicottero.

L’uomo stava per essere trasportato al Cannizzaro di Catania ma purtroppo non è stato possibile arrivare in tempo per salvarlo. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state estratte grazie all’aiuto dei vigili del fuoco che si sono recati sul posto.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta con accusa di omicidio stratale e ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Nelle prossime ore verranno forniti più dettagli in merito. Il traffico sulla Maremonti è stato bloccato per varie ore.