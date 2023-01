Tragico lutto nella MLS, il campionato di Lorenzo Insigne: deceduto a 25 anni un ex Tottenham

Tragico lutto per il mondo del calcio e la MLS, campionato in cui milita l’ex calciatore del Napoli, Lorenzo Insigne.

All’età di 25 anni, infatti, è scomparso il calciatore Anton Walkes per colpa di un fatale incidente tra due barche a Miami. In passato, ha giocato con la maglia del Tottenham Hotspur, in Premier League. Il ds del Charlotte FC, Krneta, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Siamo addolorati per la perdita di Anton, un padre davvero incredibile, una persona amorevole e un essere umano eccezionale. Anton ha incarnato ciò che significa far parte del Charlotte Football Club e tutta la nostra comunità è in lutto per questa tragedia”.