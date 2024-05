Trame serie tv: soluzione 82

“Daydreamer” è una serie televisiva turca, nota anche come “Erkenci Kuş” in lingua originale, che segue la storia di Sanem, una giovane donna che lavora in una panetteria con la sua famiglia. La trama si evolve quando Sanem, inaspettatamente, diventa la ragazza di una grande azienda pubblicitaria e si trova coinvolta in una serie di avventure romantiche e professionali.

La vita di Sanem cambia drasticamente quando viene assunta dall’azienda pubblicitaria “Fikri Harika”, guidata da Aziz, un affascinante e misterioso imprenditore. Sanem inizia a lavorare come assistente di Can Divit, un fotografo di fama mondiale noto per il suo temperamento difficile e per la sua riservatezza.